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В Подмосковье нашли тело связанного мужчины в женской одежде
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
В подмосковной деревне Степаньково обнаружили тело связанного мужчины в женских вещах. Он был одет в юбку и колготки, пишет РЕН ТВ.
По данным источника, руки и ноги россиянина были связаны веревками, на груди была прикреплена металлическая прищепка. Тело погибшего нашли недалеко от дачного дома.
Позже стало известно, что умерший увлекался БДСМ-играми и в выходные отдыхал с другом.
Ранее труп мужчины, предположительно совершившего самоубийство, обнаружили в сарае одного из домовладений подмосковного поселка Электроизолятор. Умерший был одет в женскую одежду и туфли на каблуках. Рядом с трупом также лежал фаллоимитатор.