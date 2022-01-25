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В Подмосковье нашли тело связанного мужчины в женской одежде

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В Подмосковье нашли тело связанного мужчины в женской одежде
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковной деревне Степаньково обнаружили тело связанного мужчины в женских вещах. Он был одет в юбку и колготки, пишет РЕН ТВ.

По данным источника, руки и ноги россиянина были связаны веревками, на груди была прикреплена металлическая прищепка. Тело погибшего нашли недалеко от дачного дома.

Позже стало известно, что умерший увлекался БДСМ-играми и в выходные отдыхал с другом.

Ранее труп мужчины, предположительно совершившего самоубийство, обнаружили в сарае одного из домовладений подмосковного поселка Электроизолятор. Умерший был одет в женскую одежду и туфли на каблуках. Рядом с трупом также лежал фаллоимитатор.

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