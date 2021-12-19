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В Подмосковье неизвестные забросали фейерверками машины на парковке

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В Подмосковье неизвестные забросали фейерверками машины на парковке
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

В подмосковной Балашихе неизвестные устроили салют и случайно забросали фейерверками машины на парковке. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По словам очевидцев, пиротехнические изделия должны были выстрелить в небо, но перевернулись и полетели в сторону парковки. На кадрах видно, как фейерверки стреляют по автомобилям, из-за чего у машин срабатывает сигнализация.

Источник уточнил, что подобные действия могли привести к пожару, однако ЧП не произошло.

Ранее аналогичная ситуация случилась на юго-западе Москвы в Саларьево. Неизвестные запустили фейерверк, однако огни вспыхнули не в небе, а на асфальте рядом со стоящими на парковке машинами.

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