В Подмосковье неизвестные забросали фейерверками машины на парковке

По словам очевидцев, пиротехнические изделия должны были выстрелить в небо, но перевернулись и полетели в сторону парковки. На кадрах видно, как фейерверки стреляют по автомобилям, из-за чего у машин срабатывает сигнализация.

Источник уточнил, что подобные действия могли привести к пожару, однако ЧП не произошло.

Ранее аналогичная ситуация случилась на юго-западе Москвы в Саларьево. Неизвестные запустили фейерверк, однако огни вспыхнули не в небе, а на асфальте рядом со стоящими на парковке машинами.