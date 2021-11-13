В Подмосковье обокрали дом Тимура Родригеза

В Подмосковье обокрали дом экс-резидента Comedy Club Тимура Родригеза. Об этом вечером в пятницу, 12 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

В то время, пока 42-летний комик и телеведущий отдыхал с семьей в Италии, в их частный дом в подмосковной деревне Глухово через дверь на террасе первого этажа пробрались неизвестные. Злоумышленники похитили около 45 тысяч долларов, 400 тысяч рублей и драгоценности.

По возвращении на родину шоумен обратился в полицию. По делу возбуждено уголовное дело. Преступников ищут.

Ранее в центре Москвы обокрали актера из сериала «Улицы разбитых фонарей».