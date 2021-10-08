В Подмосковье оштрафовали агрегатор за передачу заказа таксисту без QR-кода

В Подмосковье впервые оштрафовали агрегатор такси «Ситимобил» за передачу заказа водителю без QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Королевский суд, в свою очередь, поддержал иск регионального ведомства в отношении агрегатора — «Ситимобил» предстоит выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. В России это первый случай в судебной практике, когда суд привлек к ответственности агрегатор за нарушение подобного характера.

По данным пресс-службы, согласно статье 20.6.1 КоАП России, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей. В ведомстве напомнили, что все водители такси в столице и области должны были сделать прививку вторым компонентом препарата от коронавируса до 15 августа текущего года.

Ранее москвичей предупредили о мошенничестве с QR-кодами.