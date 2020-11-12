В Подмосковье пассажирка автобуса заняла сиденье и обожгла ягодицы

В подмосковной Шатуре пассажирка автобуса села на щелочь и обожгла ноги и ягодицы. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел 11 ноября. Женщина поехала на общественном транспорте в поселок Мишеронский. Пассажирка заняла сиденье и чуть позже поняла, что оно мокрое, и почувствовала неприятный запах.

Она вызвала медиков, которые установили, что она села на химическое вещество. Ее госпитализировали с ожогом второй степени.

В августе стало известно, что в Подмосковье мужчина решил отравить отвергнувшую его 36-летнюю женщину и подбросил ей в машину ртуть. Горожанку предупредили заранее о готовящейся мести, и она обратилась в лабораторию для замера химического вещества. В итоге выяснилось, что уровень содержания ртути в автомобиле с работающим двигателем превышает показатель нормы в несколько сотен раз. Женщина написала заявление в полицию.

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