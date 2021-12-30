В Подмосковье педофил пять лет насиловал приемного ребенка

Полиция в Подмосковье задержала педофила, который в течение пяти лет насиловал приемного 14-летнего ребенка его родственников. Девочка смогла открыть правду только сейчас, пишет «МК».

Уточняется, что пострадавшая впервые попала к приемным родителям, когда ей было девять лет. Они часто ездили в деревню к брату отца, так как у него тоже была дочь. В одну из таких поездок дядя-педофил изнасиловал маленькую подругу своего ребенка.

Тогда девочка испугалась и решила никому не рассказывать о случившемся. Однако из-за систематического насилия школьница стала проявлять агрессию, в результате чего приемная семья отказалась от ее воспитания. Когда девочка попала во вторую семью, педофил продолжал искать с ней встречи: он преследовал ее и караулил на улице. В конечном итоге потерпевшая рассказала о случившемся, и преступника задержали. Против него было возбуждено уголовное дело.

Ранее в одной из школ на западе Москвы врач, делавший детям прививки, заметил следы побоев на теле восьмилетней девочки. Позже выяснилось, что ребенка избивал и насиловал отец.