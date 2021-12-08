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В Подмосковье поймали пускавших скаковых лошадей на колбасу конокрадов

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В Подмосковье поймали пускавших скаковых лошадей на колбасу конокрадов
Кадр: телеграм-канал «Mash»

Двух конокрадов, похищавших скаковых лошадей, поймали в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По отработанному плану злоумышленники проникали на территории конноспортивных клубов (КСК), уводили оттуда животных, затем забивали их и делали из конины колбасу, продавая ее с прибылью. С октября текущего года отец и сын похитили пять лошадей общей стоимостью четыре миллиона рублей, а также двух коней и двух жеребят.

Когда полицейские вышли на след правонарушителей, в сарае конокрадов обнаружили останки животных, колбасные изделия и большой автомобиль для транспортировки лошадей.

Ранее россиян восхитило фото конной полиции. Некоторые отметили, что получают удовольствие от вида породистых животных.

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