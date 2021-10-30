В Подмосковье полицейские нашли похищенную педофилом девочку благодаря часам

Восьмилетняя девочка пропала в подмосковном поселке Купавушка и не вернулась домой, после чего родители обратились в полицию, сообщает Telegram-канал Baza(https://t.me/bazabazon/8605.

Правоохранители, узнав, что на руке у девочки были умные часы, решили попробовать найти ее по геолокации. Приехав на место, полицейские обнаружили юную россиянку в компании незнакомого мужчины, они находились в бане.

Педофила удалось сразу же задержать и доставить в отдел для дальнейших разбирательств. Девочку направили в медучреждение для обследования.

Ранее в Москве правоохранители задержали педофила, который напал на школьницу в лифте жилого дома. Незнакомец набросился на восьмиклассницу, прижал ее к стене и начал трогать. Девочке удалось вырваться и рассказать о случившемся родным.