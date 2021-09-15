В Подмосковье потребовали полностью убрать мигрантов после резонансного убийства
Жители подмосковного поселка Бужаниново снова собрались на народный сход после резонансного убийства пенсионерки мигрантами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
На встрече присутствовал глава Сергиево-Посадского городского округа — он напомнил собравшимся, что мигранты, причастные к убийству, уже задержаны, а проблемное общежитие расселено.
Однако жители потребовали от властей полностью убрать приезжих с территории подмосковного села из-за страха за родных и близких. Мера касается мигрантов, которые, по словам россиян из Бужаниново, проживают в «резиновых» квартирах.
Ранее в Подмосковье задержали мигрантов, подозреваемых по делу об убийстве 67-летней женщины. После этого сотни жителей поселка в Сергиево-Посадском районе вышли на стихийный протест, требуя выселения мигрантов из близлежащего общежития. Позднее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение о закрытии общежития для иностранных граждан.
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