В Подмосковье потребовали полностью убрать мигрантов после резонансного убийства

Однако жители потребовали от властей полностью убрать приезжих с территории подмосковного села из-за страха за родных и близких. Мера касается мигрантов, которые, по словам россиян из Бужаниново, проживают в «резиновых» квартирах.

Ранее в Подмосковье задержали мигрантов, подозреваемых по делу об убийстве 67-летней женщины. После этого сотни жителей поселка в Сергиево-Посадском районе вышли на стихийный протест, требуя выселения мигрантов из близлежащего общежития. Позднее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение о закрытии общежития для иностранных граждан.

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