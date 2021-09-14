В Подмосковье задержали мигрантов по делу об изнасиловании 67-летней пенсионерки

Полиция в Подмосковье задержала двух иностранцев, подозреваемых в изнасиловании пенсионерки, рассказала старший помощник регионального управления Следственного комитета Ольга Врадий, пишет РИА Новости.

Предполагаемых преступников выследили «по горячим следам». Ими оказались мужчины 1988 и 1984 годов рождения, приехавшие в Россию из соседних государств. Как отметила Врадий, с задержанными работает следователь. Правоохранительные органы также проверят законность нахождения мигрантов в России. Будет дана оценка работе должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан в стране. Кроме того, следователи изучат информацию СМИ о других подобных преступлениях, совершенных мигрантами.

Труп 67-летней пенсионерки нашли в лесу в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2» под Сергиевым Посадом. На теле обнаружены признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин изнасиловал прибежавшую к нему домой школьницу. 15-летняя девушка познакомилась со взрослым мужчиной на остановке по пути в Подмосковье. Через несколько дней она пришла домой к «новому другу» после конфликта в семье.