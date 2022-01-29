В Подмосковье предотвратили ввоз из-за рубежа зараженных семян моркови

Россельхознадзор в Подмосковье предотвратил ввоз из-за рубежа зараженных семян моркови. Общий вес партии, зараженной карантинным заболеванием из Нидерландов, составил 270 килограммов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным источника, в ходе карантинного фитосанитарного контроля в семенах моркови для посева было выявлено карантинное заболевание — зебра чип Candidatus Liberibacter solanacearum.

На сайте Россельхознадзора рассказали, что зебра чип представляет угрозу для производства картофеля, томатов, перца, моркови, сельдерея. Среди симптомов выделяют начальное увядание пораженного растения с последующим развитием хлороза и скручиванием листьев. Лучи, идущие от сердцевины клубня, обесцвечиваются, появляются некротические пятна на мякоти, говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие возбудителя в партии из Нидерландов подтвердила лабораторная экспертиза, проведенная специалистами Всероссийского центра карантина растений. В сообщении также говорится, что зараженные семена будут возвращены в страну отправителя в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

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