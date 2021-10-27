В Подмосковье произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в подмосковном Красногорске. Об инциденте сообщили РИА Новости в среду, 27 октября, со ссылкой на экстренные службы.

Источник уточнил, что в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

Позднее Telegram-канал SHOT раскрыл подробности инцидента. Взрыв произошел из-за несоблюдения техники безопасности при ремонте. Хозяин одной из квартир решил передвинуть газовую плиту на кухне и договорился о проведении работ со знакомым. Тот начал распиливать трубу в помещении, не перекрыв газ.

Днем ранее взрыв прогремел в жилом доме в Видном. Прибывшие на место врачи осмотрели пятерых детей и троих взрослых. Telegram-канал SHOT сообщил, что утечка произошла на первом этаже. В квартире выбило стекла.