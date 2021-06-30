В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился в Московской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным агентства, авария произошла в районе Латкарино. В результате происшествия пострадали два человека.

Другие подробности инцидента выясняются.

Telegram-канал «112» в свою очередь пишет, что частный борт принадлежит заводу «Звезда».

В ноябре 2020 года сообщалось, что вблизи подмосковного города Люберцы пилот легкомоторного самолета совершил жесткую посадку из-за неисправного двигателя. В результате и он, и его пассажирка скончались на месте. Уточнялось, что за штурвалом находился ведущий программы «ДНК» на НТВ, соведущий ток-шоу «Звезды Сошлись» Александр Колтовой.

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