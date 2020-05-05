В Подмосковье рекомендовали надевать перчатки в общественных местах

Жителям Московской области посоветовали надевать перчатки в местах большого скопления людей, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.

Рекомендательную меру опубликовали после селекторного совещания Воробьева с главами муниципалитетов Подмосковья. Оно было посвящено борьбе с коронавирусом.

Жителям также напомнили, что в регионе с 12 мая обязательным становится ношение медицинских масок. За нарушение правила граждане могут получить штраф 4 тысячи рублей.

По информации на 5 мая в Московской области насчитывается 822 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Всего инфицировано в регионе — 15 761. 576 человек выздоровели, 127 умерли.

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