В Подмосковье родился мальчик-богатырь

В подмосковной Балашихе появился на свет ребенок весом более пяти килограммов. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Как отмечается, мальчик весом 5,4 килограмма и ростом 58 сантиметров родился в Балашихинском роддоме у 31-летней женщины.

«Два года назад она родила здорового малыша весом 4,2 килограмма. В данную беременность по УЗИ был выявлен крупный плод, но, что малыш родится настоящим богатырем, мы, конечно, не ожидали», — рассказала главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Как призналась мать, роды прошли «так гладко и быстро», что она «не успела опомниться». «Сначала не поверила, когда мне сказали вес моего сына», — отметила она.

В настоящее время и мать, и ребенок чувствуют себя хорошо, ожидается, что уже в понедельник их выпишут из больницы.

В 2017 году сообщалось, что женщина родила ребенка на станции «Кутузовская» Московского центрального кольца и получила на память кольцо с функцией карты «Тройка», на которой был записан годовой абонемент на проезд.

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