В Подмосковье сел на мель пассажирский теплоход

В городском округе Луховицы Московской области сел на мель пассажирский теплоход «Бородино». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Подмосковья.

По данным агентства, инцидент произошел в районе поселка Белоомут на правом берегу Оки. «Теплоход получил повреждение. Сейчас на него накладывают "пластырь"», — заявил собеседник агентства.

На борту судна находятся 130 человек, никто из них не пострадал. Утечки топлива нет, движение других судов не нарушено.

В Главном управлении МЧС по Московской области заявили, что теплоход следовал из Мурома в Москву, однако по пути получил пробоину. «Откачка воды и наложение "пластыря" проводятся силами экипажа», — отметили в ведомстве.

В марте сообщалось, что на юге Москвы на деревянном однопалубном судне произошел пожар, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!