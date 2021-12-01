В Подмосковье сотрудника полиции уволили за переписку с несовершеннолетней

В подмосковной Электростали сотрудник полиции, работающий водителем патрульной машины, был уличен в интимной переписке с несовершеннолетней, после чего уволен, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным источника, мужчина переписывался со школьницей в социальной сети «ВКонтакте». В сообщениях он предлагал ей раздеться догола, сфотографироваться и переслать ему интимные фото. О подобных просьбах узнали родители девочки, после чего обратились в полицию. Сотрудника органов задержали и отстранили от службы.

Ранее в Электростали девочки избили одноклассницу за хорошие оценки и сняли издевательства на видео. На кадрах видно, как школьницу несколько раз бьют по лицу, после чего она начинает плакать.