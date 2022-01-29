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В Подмосковье спасли из ледяной воды и отогрели лося

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В Подмосковье спасли из ледяной воды и отогрели лося
Кадр: телеканал «360»

В Подмосковье на канале имени Москвы спасли и отогрели лося. Об этом в интервью телеканалу «360» рассказал заместитель начальника «Мособлпожспас» Александр Проценко.

По словам Проценко, очевидец заметил в воде канала провалившегося под лед лося и вызвал спасателей. Бригада в этот момент патрулировала ближайшую территорию, поэтому быстро прибыла на место происшествия.

Мужчина рассказал, что один из спасателей был одет в специальный костюм и обвязан веревкой. Совместными усилиями животное вытащили из воды.

Лось получил переохлаждение и не мог передвигаться самостоятельно. Спасатели начали его растирать, чтобы привести в чувство. Вскоре прибыли егери и отвезли лося на охотбазу, где животное смогло отогреться.

Проценко добавил, что сейчас лось уже идет на поправку и, когда он полностью восстановится, будет отпущен в естественную среду обитания.

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