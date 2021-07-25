В Подмосковье спасли уникальные мозаики

Активисты спасли от разрушения уникальные советские мозаики на фасадах зданий по улице Кирова в подмосковном Королеве. Фото панно после окончания реставрации были размещены в Facebook.

«После двух месяцев работы, последний штрих мы сделали на мозаике "Спорт" — покрыли панно защитным лаком. Все жители нашего города могут любоваться четырьмя восстановленными мозаиками, как и 50 лет назад в середине 1970-х годов, когда они только появились в оформлении фасадов общественных помещений нового жилого комплекса для работников градообразующих предприятий космической отрасли», — написали реставраторы в сети.