В Подмосковье священник спас упавшего на рельсы мужчину

На железнодорожной станции «Шереметьевская» в подмосковном Долгопрудном мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом. Увидев это, настоятель местного храма спрыгнул вслед за ним, чтобы спасти оказавшегося в беде россиянина, пишет РЕН ТВ.

За несколько секунд до приближения поезда священник, удостоверившись, что мужчина жив, забросил его руки на перрон и подтолкнул пострадавшего на платформу. Знакомый священника помог ему выбраться, после чего оказалось, что мужчина был пьян. Он поблагодарил своих спасителей. «Я в тот момент тоже должен был задаться вопросом: а что делать, у меня же четверо детей? Точно говорю, что я бы ничего не сделал: струсил бы, просто молился бы, может быть кричал. Просто поезд уже приближался. Если говорить об адекватности, то прыгать точно нельзя было», — поделился настоятель храма Николай Лузанов, отметив, что героем себя не считает.

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