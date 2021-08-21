Российский судья уснул на заседании и вынес приговор

Участники судебного заседания утверждают, что судья якобы спал. При этом отмечается, что в результате он встал и вынес приговор, удовлетворив иск, в котором с обвиняемого просили взыскать свыше одного миллиарда рублей.

Уточняется, что речь идет о деле о рейдерском захвате, в котором злоумышленники вынуждали людей подписывать договоры о займе на странных условиях.

Ранее, в июле, сообщалось, что судебный пристав покончил с собой в Хорошевском суде Москвы. Погибший 27-летний младший пристав закрылся в одном из помещений суда, где и совершил суицид. Предположительно он решил покончить с собой из-за финансовых проблем — у него было немало долгов.

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