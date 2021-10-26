В Подмосковье в результате ДТП погиб ребенок и двое взрослых

ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в подмосковном Раменском унесло жизни трех человек, среди которых оказался несовершеннолетний. Еще четверо человек получили травмы. Об этом во вторник, 26 октября, сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла на 149-м километре ЦКАД. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что автомобиль «Лада» выехал на встречную полосу, где влетел в фуру Scania. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются точные причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что бизнесмен с перцовым баллончиком за сутки устроил в Москве две драки и одно ДТП.