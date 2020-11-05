В Подмосковье водители растащили ограждения на дороге ради поворота налево

На Ильинском шоссе в Московской области автомобилисты растащили ограждения на дороге ради привычного поворота налево, который был ими заблокирован. Ролик публикует в четверг, 5 ноября, Telegram-канал «Что там в Москве?».

На видео запечатлен момент, как водители выносят с дороги белые и красные строительные ограждения, стоящие посередине проезжей части. Таким образом автомобилисты смогли открыть привычный проезд на дороге. Было также заметно, как со стороны выехала на шоссе черная машина и совершила поворот по старому правилу.

В комментариях под постом пользователи написали: «А так можно было?!». Некоторые отвечали: «Нарисуют оранжевую сплошную линию и камеру поставят завтра», «Ожидаем появления бетонных блоков».

В октябре сообщалось, что в подмосковном городе Долгопрудном два водителя во дворе жилого дома отказались уступать друг другу дорогу и устроили драку.

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