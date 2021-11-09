В Подмосковье врачи спасли подавившуюся семечкой девочку

Четырехлетнюю девочку, подавившуюся семечкой, спасли медики Люберецкой больницы. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

Мать дошкольницы привезла дочь в медучреждение. К тому моменту ребенок задыхался и начал синеть. Женщина объяснила, что зернышко попало в дыхательные пути девочки.

Ребенку сделали разрез в гортани, обеспечив доступ кислорода. Затем девочке провели анестезию и интубировали трахею для защиты дыхательных путей. Посторонний предмет успешно удалили. Ларингоспазм остановили с помощью лекарств.

Состояние ребенка стабилизировалось, она чувствует себя хорошо и находится под присмотром врачей. Сейчас дошкольница долечивается в специализированном медучреждении.

Ранее врачи подмосковной больницы спасли девятилетнего мальчика, который проглотил шарики из магнитного конструктора. Ребенок испугался и не говорил родственникам, что случайно съел магниты, а шарики тем временем слепили мальчику стенки внутренних органов.