В Подмосковье задержали иностранца с 70 килограммами наркотиков

На территории городского округа Павловский Посад в Подмосковье полицейские задержали иностранца с партией наркотиков общим весом 70 килограмм. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В автомобиле гражданина одной из стран СНГ обнаружили 20 пакетов с порошкообразным светлым веществом весом 20 килограмм. При дальнейшем расследовании полицейские установили координаты тайников-закладок, где мужчина хранил еще 50 пакетов с веществом общей массой 50 килограмм.

Исследование показало, что в трех пакетах содержится синтетический наркотик. Остальное вещество находится на экспертизе.

Преступника задержали при перевозке порошка в другие регионы России. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 5 статьи 228.1 УК России («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Ранее таможенники в аэропорту Шереметьево обнаружили в посылке из США контрабандную марихуану и гашишное масло. Общий вес наркотиков составил почти два килограмма.