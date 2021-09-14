В Подмосковье закроют общежитие для мигрантов после убийства пенсионерки

«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе ведомства.

В ночь на вторник, 14 сентября, сотни местных жителей вышли на сход после информации об изнасиловании пожилой женщины мигрантами. Толпа потребовала выселения иностранцев из близлежащего общежития.

«Дети боятся. Бабы боятся, — рассказали местные жители администраторам Telegram-канала Readovka. — Сегодня дети в школу не пошли — половина боится. Они и до этого приставали к девчонкам молодым. Они пристают ко всем».

О том, что в лесу под Сергиевым Посадом обнаружили труп 67-летней пенсионерки, стало известно в понедельник, 13 сентября.

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