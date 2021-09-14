В Подмосковье закроют общежитие для мигрантов после убийства пенсионерки
Местные власти потребуют закрыть общежитие для мигрантов в подмосковном селе Бужаниново после изнасилования и убийства 67-летней пенсионерки. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает РИА Новости.
По данным Следственного комитета России, обвинение по делу об изнасиловании и убийстве предъявлено двоим задержанным гражданам Таджикистана, их нашли «по горячим следам». При осмотре места преступления силовики обнаружили вещи, в которых иностранцы были во время совершения преступных действий. Также у них взяли биологические образцы для исследований.
«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе ведомства.
В ночь на вторник, 14 сентября, сотни местных жителей вышли на сход после информации об изнасиловании пожилой женщины мигрантами. Толпа потребовала выселения иностранцев из близлежащего общежития.
«Дети боятся. Бабы боятся, — рассказали местные жители администраторам Telegram-канала Readovka. — Сегодня дети в школу не пошли — половина боится. Они и до этого приставали к девчонкам молодым. Они пристают ко всем».
О том, что в лесу под Сергиевым Посадом обнаружили труп 67-летней пенсионерки, стало известно в понедельник, 13 сентября.
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