В Подмосковье заметили краснокнижного коршуна

Над парком «Ровесник» в Зеленограде заметили краснокнижного черного коршуна. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды.

«Это черный коршун — представитель семейства ястребиных. Черный коршун внесен в Красную книгу Москвы и относится ко второй категории редкости», — говорится в сообщении. Вторая категория — это сокращающиеся в численности виды.

Отмечается, что сейчас у коршунов начался период размножения. Они устраивают гнезда высоко на деревьях и высиживают там птенцов. Коршун хорошо охотится, однако предпочитает находить другие способы пропитания. Например, пернатые могут подсматривать за тем, где берут еду люди, в частности, замечать «рыбные места» у рыбаков.

В прошлом году в филиале Московского зоопарка, в Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном в Волоколамском районе Подмосковья, родился жеребенок лошади Пржевальского, занесенной в Красную книгу.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!