В Подмосковье жестоко расправились с женщиной и тремя детьми

В жилом доме, расположенном в подмосковном Ликино-Дулево, были найдены тела 45-летней женщины и трех детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах.

Предполагается, что с погибшими могли жестоко расправиться. На их телах имеются следы колото-резаных ранений.

Позже собеседник агентства рассказал, что подозреваемого задержали. Им оказался сын погибшей. «Он находится в неадекватном состоянии», — пояснил источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что мать несовершеннолетних оставила их с бабушкой днем, а когда возвратилась вечером домой, то не смогла войти в дом из-за запертой двери. В итоге ей пришлось вызвать полицейских и спасателей, которые и нашли тела. Уточняется, что младшим детям было два и три года.

Ранее стало известно, что в Москве тесть заказал похищение и убийство 43-летнего зятя. Похищение произошло днем в четверг, 4 марта. Четверо неизвестных поджидали горожанина около его дома. Когда тот вышел из подъезда, они задержали его, несколько раз ударили электрошокером и затем посадили в автомобиль.

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