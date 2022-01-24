В подмосковной школе во время занятий обвалился потолок
Во время занятий в общеобразовательной школе в подмосковном Лыткарино обвалился потолок. Об этом сообщают участники группы Facebook «Московская область».
На опубликованных кадрах видно, что часть подвесного потолка в коридоре вместе с лампами освещения обрушилась вниз. Между тем учебное учреждение продолжало свою работу, и поврежденный коридор не перекрыли для движения учащихся.
В Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы» уточнили, что обрушение конструкции потолка произошло из-за того, что дети прыгали в попытках достать гирлянду. Также сообщается, что в результате никто не пострадал.
В комментариях пользователи написали, что подмосковные школы сейчас переполнены учениками, поэтому неудивительно, что такое произошло. «Пихают по 35-40 человек в класс», — написали возмущенные юзеры.
Также горожане добавили, что и строители, и ответственные за эксплуатацию данного здания должны понести ответственность.
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