В подмосковной школе во время занятий обвалился потолок

Во время занятий в общеобразовательной школе в подмосковном Лыткарино обвалился потолок. Об этом сообщают участники группы Facebook «Московская область».

На опубликованных кадрах видно, что часть подвесного потолка в коридоре вместе с лампами освещения обрушилась вниз. Между тем учебное учреждение продолжало свою работу, и поврежденный коридор не перекрыли для движения учащихся.