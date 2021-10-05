В подмосковном лесу задержали мужчину с 220 граммами амфетамина

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать в подмосковном лесу в Мытищах 31-летнего мужчину. В ходе личного досмотра у него было изъято около 220 грамм психотропного наркотического вещества — амфетамина. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на ГУ МВД России по области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в лесополосе на территории деревни Новосельцево Мытищинского городского округа задержан 31-летний житель Домодедова, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств», — говорится в сообщении.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Мужчину заключили под стражу.

Ранее в аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили посылку с контрабандной марихуаной и гашишным маслом. В изъятой посылке было 1,7 килограмма наркотиков.