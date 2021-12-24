В подмосковном перинатальном центре новорожденных нарядили в необычные костюмы

В перинатальном центре подмосковного города Видное новорожденных нарядили в необычные костюмы. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил Telegram-канал агентства РИА Новости, подкрепив пост соответствующей фотографией.

На снимке изображены младенцы в красно-белых колпачках. А вместо традиционных конвертов для выписки на них — наряды, напоминающие сапоги тех же цветов. В таких оригинальных образах родителям выдают малышей, появившихся на свет незадолго до Нового года.

Ранее были названы самые необычные имена новорожденных в Москве.