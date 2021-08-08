В подмосковном жилом комплексе погибла вторая девушка за неделю

На канале вспомнили, что это не первая смерть девушки в «Самолете» за прошедшую неделю. 30 июля в соседнем дворе другая девушка погибла, выпав из окна 15-го этажа. По словам очевидцев, перед смертью та бегала по улице без одежды и кричала. Уточняется, что показания свидетелей по поводу произошедшего разнятся, однако тело действительно обнаружили в обнаженном виде.

Ранее в пожарном шкафу дома в Люберцах нашли сумку с фрагментами тела женщины в белье. По предварительным данным, к тому моменту погибшая была мертва уже несколько дней. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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