В подвале дома на востоке Москвы обнаружили тела двоих человек

В подвале одного из домов на востоке Москвы нашли тела двух погибших, сообщает РЕН ТВ. Кроме того, вместе с погибшими мог быть заперт еще один мужчина.

Уточняется, что тела обнаружили в здании на Большой Черкизовской улице. Тело первого умершего было упаковано в мешок, а второго прикрыли матрасом. Следователи проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в столице прохожий обнаружил погибшего мигранта на парковке около Очаковского завода. Им оказался 31-летний мужчина из Узбекистана. Его тело нашли с куском кирпича во рту. Кроме того, на его голове обнаружили ссадины, а на руках — гематомы. Предположительно, мужчина умер примерно за двое суток до обнаружения тела.

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