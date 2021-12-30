В праздничные дни проверять маски на москвичах выйдут более 750 контролеров

В Москве усилят контроль за масочным режимом в транспорте в период новогодних праздников. Более 750 контролеров выйдут на работу в эти дни, сообщил Telegram-канал «Карточный домик: Москва» со ссылкой на сотрудников ГКУ «Организатор перевозок».

В настоящий момент в столичном транспорте работает не менее 500 контролеров. На период новогодних каникул было принято решение увеличить их число в полтора раза.

«В праздники в транспорте Москвы увеличивается пассажиропоток, в столицу приезжают туристы. Кроме того, москвичи чаще посещают праздничные мероприятия, ходят в кафе, кино, театры. В выходные дни мы усиливаем проверки за соблюдением масочного режима на всем транспортном комплексе», — процитировали источник на канале.

Уточняется, что с начала декабря в столичном транспорте было зафиксировано 40 тысяч нарушений санитарного режима. В «Организаторе перевозок» напомнили, что пассажирам по-прежнему необходимо носить маски на протяжении всей поездки.

Ранее в Москве женщину доставили в отдел полиции из-за спущенной маски.