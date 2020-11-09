В пяти квартирах в Москве жили 50 мигрантов

В Москве на улице Щербаковской нашли пять квартир, в которых жили десятки мигрантов из Киргизии. Об этом сообщает Twitter-аккаунт «Дикая Москва».

Отмечается, что помещения находились в антисанитарном состоянии: неприятный запах, грязь и насекомые. В каждой квартире проживало от 10 до 12 человек, в общей сложности около 50.

Комментаторы пожалели жильцов квартир, предположив, что в родной стране у мигрантов худшее финансовое положение. Другие отметили, что не стоит акцентировать внимание на национальности жильцов квартир, так как некоторые москвичи живут так же.

В 2015 году сообщалось, что на востоке Москвы жительница столицы незаконно прописала в своей квартире 12 мигрантов. Против нее возбудили дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

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