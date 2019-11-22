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В работе МЦК произошел сбой

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Движение на Московском центральном кольце (МЦК) в районе станции «Деловой центр» приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Отмечается, что машинист по громкой связи объявил пассажирам, что отправление поездов задерживается на неопределенное время. По предварительной информации, сбой произошел из-за разрыва контактной сети.

На официальной странице столичного метро в Twitter подтвердили эту информацию. «На МЦК временно нет движения поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки) по техническим причинам», — говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе подземки сообщили, что движение поездов восстановлено и введено в график.

21 ноября сообщалось, что интервал движения поездов на МЦК сократили до четырех минут в час пик.

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