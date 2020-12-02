В районе Москвы ввели карантин по бешенству

В московском районе Сокольники на востоке столицы введен карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.

Карантин установлен после того, как 30 ноября на территории района был выявлен случай заболевания бешенством у домашнего животного.

До 1 февраля 2021 года запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, а также вывозить их за пределы района.

Столичные власти на официальном сайте мэра Москвы напомнили, что для защиты питомцев от бешенства их следует прививать. Сделать это можно бесплатно в городских пунктах вакцинации или вызвав ветеринара на дом.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил советы для содержания собак в квартире. Он отметил, что прежде чем заводить щенка, необходимо тщательно проинспектировать свою квартиру или дом на предмет возможных опасностей и рисков.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!