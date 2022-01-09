В разгар зимы комары атаковали столичную многоэтажку

По данным источника, насекомые до сих пор кусают детей в одном из домов в Ломоносовском районе. Москвичи писали жалобы в «Жилищник» и управу, но реакции на просьбы пока так и не последовало.

Ранее россиянка пожаловалась на расплодившихся в доме странных жуков и получила совет.