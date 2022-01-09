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В разгар зимы комары атаковали столичную многоэтажку

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В разгар зимы комары атаковали столичную многоэтажку
Кадр: Telegram-канал «Закулисная Москва»

В многоэтажке на юго-западе Москвы жильцы обнаружили стаю комаров. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Закулисная Москва».

«На дворе зима, а в подъезде комары! Спим с фумигатором с лета… "Жилищник" пишет отписки, Управа не реагирует. Что делать, соседи? Помогите! Сил нет больше, дети все искусаны, будто на болоте живем!» — жалуются жильцы дома.

По данным источника, насекомые до сих пор кусают детей в одном из домов в Ломоносовском районе. Москвичи писали жалобы в «Жилищник» и управу, но реакции на просьбы пока так и не последовало.

Ранее россиянка пожаловалась на расплодившихся в доме странных жуков и получила совет.

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