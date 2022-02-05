В России начнут продавать в ипотеку кладовки и машиноместа

Один из российских банков начнет продавать в ипотеку кладовки и машиноместа. Об этом сообщают «Ведомости».

Первоначальный взнос по программе составит 20 процентов от стоимости недвижимости, а минимальная ставка — 10,7 процента годовых. Получить одобрение ссуды можно, предоставив паспорт и СНИЛС. Максимальная сумма кредита при приобретении машиноместа составит четыре миллиона рублей для Москвы и два миллиона рублей для других городов России. При покупке кладовки суммы составляют два миллиона рублей и один миллион рублей соответственно, говорится в сообщении.

Уточняется, что минимальный размер кредита в обоих случаях начинается с 300 тысяч рублей, а оформить ипотеку можно на срок до 30 лет.

Член правления банка Святослав Островский объяснил, что спрос населения на машиноместа и кладовки растет на фоне рекордного спроса на жилье в новостройках. «Причина проста — это избавляет жильцов от необходимости искать свободное место на общественных парковках, которые не всегда бывают доступны, особенно в вечернее время. Еще один критерий комфорта, имеющий значение для владельцев квартир, — наличие кладового помещения», — заключил эксперт.

Ранее участники рынка недвижимости спрогнозировали резкий рост платы по ипотеке в 2022 году.