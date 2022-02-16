В России сделают бесплатными консультации психиатра после COVID-19

В России планируют включить консультации психиатра в перечень бесплатных услуг при диспансеризации для переболевших COVID-19. Инициативу рассмотрят сенаторы совместно с Минздравом РФ, пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по соцполитике Инну Святенко.

Такое решение направлено на предотвращение развития депрессии и потери памяти у переболевших пациентов. «Важно, чтобы в рамках диспансеризации человек мог сообщить о своем психоэмоциональном состоянии. Мы будем прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра», — рассказала Святенко.

Ранее в Москве упростили порядок закрытия больничных для жителей, переболевших ОРВИ и COVID-19.