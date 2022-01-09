В Рождество россиянка обнаружила в своей квартире редкое насекомое
В Рождество россиянка обнаружила, что к ней в квартиру попало редкое насекомое. Женщина опубликовала видео с божьей коровкой в Facebook-группе «Airport/Sokol Da Neighborhood».
«С Новым годом и Рождеством, друзья! У меня тут божья коровка обнаружилась, наверное, к весне», — поделилась автор топика. На кадрах видно, что жук ползает по растениям на подоконнике.
Большинство комментаторов посчитали это хорошим знаком. «К счастью!», «Рождественское чудо», «Вот она — Божья благодать», — написали пользователи сети.
Кто-то отметил, что божья коровка могла забраться в растения еще осенью и вылезти наружу с началом отопительного сезона. «У меня так несколько лет, а точнее зим, одна на фикусе ютилась», — отметила женщина. Другая комментатор предположила, что насекомое могли принести в квартиру вместе с елкой и отогреться в помещении после спячки.
Ранее россиянин пожаловался на лезущих к нему в квартиру белок. Комментаторы возразили мужчине, что в появлении этих животных нет ничего страшного.