В сеть московских заведений перестали пускать кавказцев

Житель Москвы на своей странице в Facebook написал, что в некоторые заведения города перестали пускать кавказцев.

«Так им охрана на входе и говорит: "Кавказцам — нельзя! Распоряжение такое"», — написал он, уточнив, что речь идет о недорогом баре с логотипом зубастой рыбы. По словам автора топика, о данной ситуации ему рассказал знакомый 40-летний дагестанец, которого не пустили в заведение.

Некоторые юзеры отметили, что сталкивались с подобным в отношении людей со славянской внешностью. Другие же не поверили, что такое может наблюдаться в Москве. «Мой сын сталкивался. В новогоднюю ночь два часа простоял перед клубом, проверили паспорта и не пустили. Не пускали еще узбеков, таджиков и еще всех, кто не русский», «Вообще для Москвы это неприемлемо. Многонациональная столица, многие давно ассимилировались», «Мне в Москве сказали в одной чайхане, на входе: "Можете зайти, но вообще славяне сюда не заходят, смотрите, чтобы проблем не было"», — прокомментировали юзеры.

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