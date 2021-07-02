В сеть слили список пускающих без QR-кода заведений в Москве

В комментариях некоторые пользователи соцсети выразили обеспокоенность тем, что в указанные заведения может прийти Роспотребнадзор. Еще один комментатор рассказал, что посетил некий недешевый ресторан «известной медиа дамы с армянской фамилией» и гости там «плевать хотели» на QR-коды.

Ранее сообщалось, что московские рестораны нашли способ обойти ограничения, введенные из-за распространения COVID-19. Заведения начали открывать летние веранды, которые могут работать без QR-кодов до 12 июля.

Система QR-кодов, которые нужно предъявлять на входе в заведения общественного питания и на массовых мероприятиях, заработала в Москве 28 июня. Летние сезонные кафе пока не попадают под ограничения.

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