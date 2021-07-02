В сеть слили список пускающих без QR-кода заведений в Москве
В сеть слили список заведений Москвы, пускающих гостей без QR-кода. Об этом сообщает «Москвич Mag».
В настоящее время в списке, опубликованном в Facebook, указано более десяти кафе и ресторанов, среди которых «Шу-шу», «Циники», «Мурчашка», Cook like Mary. «Обращаемся к владельцам кафе и ресторанов, выступающим против навязываемой роли надзирателей в концлагере! Мы полностью разделяем ваше нежелание выполнять незаконные приказы и работать по пропускам, поэтому всегда готовы помочь вам юридически и предложить взаимовыгодное сотрудничество, избавив вас от штрафов-налогов-надзора и унижения», — говорится в посте.
В комментариях некоторые пользователи соцсети выразили обеспокоенность тем, что в указанные заведения может прийти Роспотребнадзор. Еще один комментатор рассказал, что посетил некий недешевый ресторан «известной медиа дамы с армянской фамилией» и гости там «плевать хотели» на QR-коды.
Ранее сообщалось, что московские рестораны нашли способ обойти ограничения, введенные из-за распространения COVID-19. Заведения начали открывать летние веранды, которые могут работать без QR-кодов до 12 июля.
Система QR-кодов, которые нужно предъявлять на входе в заведения общественного питания и на массовых мероприятиях, заработала в Москве 28 июня. Летние сезонные кафе пока не попадают под ограничения.
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