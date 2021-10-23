В сети обсудили появившиеся в Москве комнаты ожидания для курьеров

Житель Москвы в группе Ломоносовского района в Facebook опубликовал фотографии новых комнат для ожидания, которые оборудовали для курьеров на Черемушкинском рынке. Мужчина поинтересовался, что остальные подписчики сообщества думают об этом нововведении.

«На Черемушкинском рынке сделали комнату ожидания для курьеров. Вода, розетки, все культурно. Как считаете, нужны курьерам отдельные входы и выходы?» — подписал автор топика.

Некоторые юзеры положительно оценили оборудование таких комнат, отметив, что это удобно не только для самих курьеров, но и для остальных клиентов. Они указали на то, что работники доставки часто собираются у входа в общественное место, создавая давку. Другие же считают, что отдельные входы и выходы в данном случае не нужны, так как это может восприниматься как унижение.

«Комната ожидания — это правильно, это удобство. Отдельные входы — это что-то уже из разряда сегрегации», «Им нужны нормальные условия для ожидания заказа и отдыха, а сегрегация недопустима», «Как здорово! Я постоянно пользуюсь доставкой всего, и очень благодарна курьерам за их труд. Классно, что сделали для них удобное комфортное место ожидания», «Отдельный вход, в принципе, неплохо, ведь разгрузка и погрузка товара тоже не через центральный вход осуществляется», — отмечают пользователи сети.

Ранее сообщалось, что стоимость услуг курьеров подорожала до двух с половиной раз с начала текущего года на фоне кадрового дефицита.