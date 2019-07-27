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В сети показали «границу России и Московского княжества»

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Фото: 4Rentier / Pikabu

Пользователь развлекательного портала Pikabu опубликовал фотографию, на которой запечатлен въезд в Подмосковье.

«2019 год. Граница России и Московского княжества», — отметил автор публикации.

На снимке можно увидеть, что гравийная дорога с выбоинами резко сменяется асфальтовым полотном рядом со знаком, обозначающим въезд в городской округ Шаховская Московской области.

В комментариях пользователи поделились аналогичными фото, сделанными на границах Кировской и Челябинской областей. Другие юзеры также пожаловались на качество дорог в Ульяновской области и Чувашии, сравнив их с дорогами в соседнем Татарстане. «С татарской стороны хайвэй практически, и тут же после знака "Ульяновская" прямо сразу яма метров пять на три и полметра глубиной», — посетовал один из них.

Ранее в сети появился мем про москвичей и жителей других городов России, главным героем которого стал голливудский актер Мел Гибсон.

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