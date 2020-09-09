В сети показали «киберпанк по-московски»

В московском метрополитене на станции «Мичуринский проспект» появилась 3D-проекция с логотипом подземки. Видео опубликовано в среду, 9 сентября, в Telegram-канале «Московские новости».

На записи видно, как на стеклянном экране с металлической рамкой отражается голограмма. Горожане заметили логотип со знаменитой красной «М», синий значок Wi-Fi и также слова: «С комфортом в пути». «Причина опоздания на работу: залип на киберпанк по-московски», — пошутили авторы канала.

2 сентября сообщалось, что москвичи будут платить за проезд в метро по-новому — с помощью сканирования лица. Уже установлено около пяти тысяч камер с функцией идентификации личности.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!