В сети сравнили московское кладбище в мае и ноябре

Бутовское кладбище в Москве дважды сфотографировали с воздуха — в мае и ноябре текущего года — и сравнили оба изображения. Снимками поделился пользователь Twitter под ником @EvgenyFeldman.

На них видно, что за полгода значительно увеличилось число могил. В подписи к публикации указано, что фото сделаны 28 мая и 9 ноября. Автор предлагает обсудить: «Как маски стесняют вашу свободу, а прокашляться в метро — естественная потребность».

Пользователи сети активно принялись комментировать снимки. Так, юзер @Gimadiyev спросил: «Что это должно показать?.. Люди мрут, да. И не всегда от коронавируса». Пользователь под ником @askn80 заметил, что «без интерпретации данных — это ни о чем не говорит». Других больше взволновал вопрос вырубленных деревьев под кладбище, а кто-то порассуждал на тему кремации вместо захоронения тел.

В апреле в связи со временным закрытием для посещений кладбищ из-за пандемии коронавируса городское бюджетное учреждение (ГБУ) «Ритуал» начало оказывать жителям столицы целый ряд новых онлайн-услуг. Например, запустило бесплатную услугу по прощанию с близкими людьми онлайн. В рамках нее организовывалось потоковое вещание в реальном времени, чтобы человек мог принять участие в похоронах, не нарушая режим самоизоляции.

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