В Шереметьево пьяный пассажир отправился в путешествие по транспортным лентам

На кадрах видно, как молодой человек вылез на транспортную ленту, но не смог устоять на ногах и поехал на ней вместе с багажом.

Парня пришлось извлекать из устройства для сканирования багажа. В итоге мужчину доставили в отдел полиции. Адвокат Светлана Пономарева рассказала «Мосленте», какое наказание может грозить пассажиру.

«Я расцениваю его действия, как мелкое хулиганство, мужчина выказал явное неуважение к обществу. Это административное правонарушение по части 1 статьи 20.1 КоАП России с максимальным наказанием в виде ареста до 15 суток», — заключила Пономарева.

Ранее, 11 июля, в Шереметьево пассажир открыл аварийный люк самолета и выпустил трап из-за задержки рейса.

Отмечается, что инцидент произошел на борту самолета, планировавшего отправление в Анталью. Рейс задержали, и некоторые пассажиры почувствовали недомогание из-за духоты в салоне — в самолете не работала система кондиционирования.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!