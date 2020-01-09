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В «Сокольниках» развлекали людей напуганными фейерверками животными

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Фото: Telegram-канал «Московские новости»

Сотрудники московского парка «Сокольники» вывели из местного зоопарка животных на поводках на потеху публике. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

На опубликованных кадрах можно заметить двух человек в зеленых куртках с надписью «Зоопарк в Сокольниках», которые держат на поводке енота и лису. Указывается, что животные испугались используемой пиротехники и толпы людей, но сотрудники не придали этому значения.

Таким образом работники парка хотели привлечь посетителей, отмечается в публикации.

Ранее москвичам посоветовали держать домашних животных подальше от окон во время фейерверков, поскольку взрывы пиротехники могут стать причиной сильного стресса питомцев. Также не рекомендуется использовать пиротехнику в лесопарках и природных зонах, так как это вызывает стресс и панику у обитающих там птиц и животных.

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