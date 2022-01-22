Сегодня в 10:15
1 мин.

В СПЧ заявили о необходимости перевода Тепляковой на другую форму обучения

Новости /
В СПЧ заявили о необходимости перевода Тепляковой на другую форму обучения
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Член Совета по правам человека Александр Асмолов заявил о необходимости перевода девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой на другую форму обучения, пишет РИА Новости.

«Есть школы юного психолога, есть другие программы дополнительного образования, где Алиса Теплякова может учиться», — считает он, добавляя, что надеется на скорое прекращение «эксперимента» над юной студенткой. Асмолов призвал подумать над тем, как помочь ребенку, а также уточнил, что проблема была поставлена на контроль на государственном уровне, что должно привести к оперативному разрешению ситуации.

Ранее отец девятилетней студентки МГУ отверг призыв СПЧ остановить обучение его дочери в вузе. Тепляков возмутился и заявил, что учеба его ребенка не является «опасным экспериментом».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.