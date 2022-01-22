В СПЧ заявили о необходимости перевода Тепляковой на другую форму обучения

Член Совета по правам человека Александр Асмолов заявил о необходимости перевода девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой на другую форму обучения, пишет РИА Новости.

«Есть школы юного психолога, есть другие программы дополнительного образования, где Алиса Теплякова может учиться», — считает он, добавляя, что надеется на скорое прекращение «эксперимента» над юной студенткой. Асмолов призвал подумать над тем, как помочь ребенку, а также уточнил, что проблема была поставлена на контроль на государственном уровне, что должно привести к оперативному разрешению ситуации.

Ранее отец девятилетней студентки МГУ отверг призыв СПЧ остановить обучение его дочери в вузе. Тепляков возмутился и заявил, что учеба его ребенка не является «опасным экспериментом».